Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 8.413,42 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,37 puan azalarak 8.413,42 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 64,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,78 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,41 ile sigorta oldu.