Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kaybederek 7.924,31 puana indi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,26 puan azalışla 7.924,31 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile madencilik oldu.