Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 değer kaybederek 7.620,54 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,50 puan azalışla 7.620,54 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 2,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,48 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,72 ile tekstil ve deri oldu.