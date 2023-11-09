Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 değer kaybederek 7.795,66 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,23 puan azalışla 7.795,66 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 36,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,32 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,39 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.