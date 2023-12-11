Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kaybederek 8.089,58 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,44 puan azalışla 8.089,58 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 3,51 ile sigorta oldu.