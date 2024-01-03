Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,16 değer kaybederek 7.536,89 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,4 puan azalışla 7.536,89 puan oldu. Toplam işlem hacmi 39,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile finansal kiralama faktoring oldu.