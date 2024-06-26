Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kaybederek 10.581,58 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,40 puan azalışla 10.581,58 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 2,83 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranması ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.