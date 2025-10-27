Giriş / Abone Ol
Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etti. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azaldı.

Ekonomi
  • 27.10.2025 13:43
  • Giriş: 27.10.2025 13:43
  • Güncelleme: 27.10.2025 13:48
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kaybederek 10.891,74 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,06 puan ve yüzde 0,46 azalışla 10.891,74 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,16 ile spor, en çok düşen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

