Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Günün ilk yarısında dar bantta hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,84 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.635,96 puana indi. Toplam işlem hacmi 34,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 0,82 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,66 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Almanya'da enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.