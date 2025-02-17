Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 9.873,45 puana indi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,14 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.873,45 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 39,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,7 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.