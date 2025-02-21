Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 9.809,98 puana çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,47 puan ve yüzde 0,03 artışla 9.809,98 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi sabit kalırken holding endeksi de yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,95 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,87 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler ve devam eden politika belirsizliklerinin etkisiyle karışık seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.