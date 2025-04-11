Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyretti.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,64 puan ve yüzde 0,04 artışla 9.342,22 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 40,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,97 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken bu durum pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.