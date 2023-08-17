Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,63 değer kazanarak 7.787,47 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,22 puan artarak 7.787,47'ye çıktı. Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,54 ve holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,89 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.