Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,86 değer kazanarak 7.667,45 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,25 puan artarak 7.667,45'e yükseldi. Toplam işlem hacmi 59,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile gıda, içecek oldu.