Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 değer kazanarak 7.718,46 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,10 puan artarak 7.718,46'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,54 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,66 ile iletişim oldu.