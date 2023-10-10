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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 14:05
  • Giriş: 10.10.2023 14:05
  • Güncelleme: 10.10.2023 14:05
Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,60 değer kazanarak 8.406,30 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 212,85 puan artarak 8.406,30 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 58,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 4,42 ile elektrik oldu.

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