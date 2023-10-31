Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 7.718,48 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan artışla 7.718,48 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 38,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile taş toprak oldu.