Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 değer kazanarak 7.653,25 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,68 puan artışla 7.653,25 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,28 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile turizm oldu.