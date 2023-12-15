Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Ajans Haberleri
  • 15.12.2023 14:22
  • Giriş: 15.12.2023 14:22
  • Güncelleme: 15.12.2023 14:22
Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,95 değer kazanarak 7.965,92 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 152,52 puan artışla 7.965,92 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile metal ana sanayi, yüzde 0,29 ile turizm oldu.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 