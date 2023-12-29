Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 değer kazancıyla 7.443,48 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,14 puan artışla 7.443,48 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,3, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri artış gösterirken en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gıda içecek oldu.