Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 değer kazanarak 7.570,66 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,48 puan artışla 7.570,66 puan oldu. Toplam işlem hacmi 36,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,52 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,73 ile spor oldu.