Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.943,02 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan artışla 8.943,02 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 48,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,38 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarı iletken çip ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine olan ilginin devam ettiğini belirten analistler, buna karşın hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını dile getirdi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.