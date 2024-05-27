Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan artışla 10.728,22 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ettikten sonra saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,57 puan artışla 10.728,22 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,94 ile sigorta oldu.

GEVŞEME ETKİSİYLE POZİTİF BAŞLADI

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydetti.

Bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.