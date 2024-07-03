Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kazanarak 10.523,06 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,82 puan artışla 10.523,06 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 41,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,98 ile ticaret oldu.