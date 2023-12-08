Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 7.988,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,81 puan artışla ve yüzde 0,12 değer kazanarak 7.988,63 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,58 değer kazancıyla 7.978,82 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB'nin Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine gboöre de yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi. Böylece, yabancılar son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Ayrıca, bugün, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor. Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de istihdam raporu ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.