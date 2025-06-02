Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,07 düşüşle 9.012,94 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,65 değer kaybederek 9.019,57 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,63 puan ve yüzde 0,07 azalışla 9.012,94 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring oldu.