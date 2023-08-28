Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,56 artışla 7.837,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,52 puan artışla ve yüzde 1,56 değer kazanarak 7.837,20 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,56 ve holding endeksi yüzde 1,71 artış kaydetti. Tüm sektörler kazandırırken, en fazla artan yüzde 2,86 ile elektrik oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3 artışla günü 7.716,67 puandan tamamladı.