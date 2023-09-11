Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,72 artarak 8.385,55puanla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,25 puan artışla ve yüzde 0,72 değer kazanarak 8.385,55 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile maden, tek kaybettiren ise yüzde 0,04 ile turizm oldu.

Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kaybıyla günü 8.325,30 puandan tamamlamasına karşın tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.398,44 puana taşıdı.