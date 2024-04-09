Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 9.814,19 puandan tamamlayarak günlük ve haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.849,26 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.