Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.301,84 puana çıkarak Türk Lirası cinsinden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endekste yıllık kazanç ise TL cinsinden yüzde 15 oldu.

YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeniden faiz indirim sürecine girmesi ve dünyadaki ticaret savaşlarının etkisinin zayıflaması, BIST 100'deki yükselişin nedenleri arasında yer aldı.

İBB OPERASYONU DİBE İNDİRMİŞTİ

Yıla 9.858,10 puandan başlayan BIST 100 endeksi, 19 Mart'ta düzenlenen İBB operasyonunun etkisiyle 8.872,75 puana kadar gerilemişti.

HİSSE BAZLI DEĞİŞİM

Hisse bazlı ise sene başından bu yana BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaparken, 32'sinin ise gerilediği gözlendi.