Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler (23 Ekim 1. Seans)

Düşük trendini bir türlü kıramayan Borsa İstanbul'da 23 Ekim 2024 ilk seans yüzde 1'lik düşerek 8.750 puanda kapattı.

Borsa İstanbul'da (BIST 100) ilk seans sonunda günün en çok yükselen hisseler ise şöyle: