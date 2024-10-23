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Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler (23 Ekim 1. Seans)

Borsa İstanbul, 23 Ekim günü ilk seansı yüzde 0,95'lik kayıpla 8.754 seviyesinde kapattı. Borsa İstanbul'da 1. seans sonunda gün itibariyle en çok yükselen hisseler haberimizde.

BirBilgi
  • 23.10.2024 13:05
  • Giriş: 23.10.2024 13:05
  • Güncelleme: 23.10.2024 13:05
Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler (23 Ekim 1. Seans)

Düşük trendini bir türlü kıramayan Borsa İstanbul'da 23 Ekim 2024 ilk seans yüzde 1'lik düşerek 8.750 puanda kapattı.

Borsa İstanbul'da (BIST 100) ilk seans sonunda günün en çok yükselen hisseler ise şöyle:

HisseKapanışDeğişim (%)
PEHOL1,7610
BAKAB36,7410
AZTEK51,159,95
PATEK86,259,94
ATEKS159,509,02
SANKO23,908,51
MARKA69,157,89
ALFAS55,456,95
UFUK481,006,62
BFREN831,506.36
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