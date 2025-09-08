Borsa İstanbul'da 'kayyum' kaybı yüzde 10'a dayandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması kararı ve önümüzdeki döneme dair siyasi belirsizliklerin artarak sürmesi Borsa İstanbul'da düşüşün devam etmesine yol açıyor.

DÜŞÜŞ BUGÜN DE SÜRÜYOR

Saat 10.45 itibariyle BIST 100 endeksi, yüzde 1,23'lük kayıpla 10.600 seviyesinden işlem görüyor. Böylece kayyum kararının verildiği 2 Eylül tarihinden bugüne Borsa İstanbul'daki düşüş yüzde 10'a ulaşmış oldu. Bankacılık sektöründe haftalık kayıp yüzde 12'yi geçti.

26 AĞUSTOS'TA REKOR KIRILMIŞTI

26 Ağustos 2025 tarihinde BIST 100 endeksi 11.605 ile Türk Lirası bazında tüm zamanların rekorunu kırmıştı.