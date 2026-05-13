Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 2 isim hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da işlem gören AVOD hissesinde manipülatif eylemler yapıldığı iddiasıyla Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarından gözaltı kararı verildi.

  • 13.05.2026 13:04
  • Güncelleme: 13.05.2026 13:23
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasında işlem gören "AVOD" hissesinde manipülatif eylemler yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, BIST pay piyasasında işlem gören Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (AVOD) hissesinde manipülatif eylemler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu eylemler nedeniyle İzmir ve İstanbul'da yapılan operasyon kapsamında, Nazım Torbaoğlu ve Burak Kızak hakkında "piyasa dolandırıcılığı" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarmalarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

"Suç delillerinin tespiti için şahıslara ait adreslerde arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği" aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü kaydedildi.

