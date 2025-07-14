Borsa İstanbul'da manipülasyon operasyonu: 8 kişi hakkında gözaltı kararı
Borsa İstanbul’da işlem gören Atlantis Yatırım Holding hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Sermaye piyasasında olağandışı fiyat hareketlerine neden oldukları öne sürülen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İHA
Borsa İstanbul'da işlem gören bir hissede manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding'e ait hisselerde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.