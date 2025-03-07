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Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama

Borsa İstanbul'da (BIST) manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Güncel
  • 07.03.2025 20:42
  • Giriş: 07.03.2025 20:42
  • Güncelleme: 07.03.2025 20:44
Kaynak: ANKA
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Borsa İstanbul'da (BIST) manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 Mart'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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