Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 12 tutuklama
Borsa İstanbul'da (BIST) manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Borsa İstanbul'da (BIST) manipülatif fiyat hareketlerine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 Mart'ta sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.