Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 13 kişi tutuklandı

Investco Holding yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 kişi hakkında tutuklama, 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

16 Eylül sabahı İstanbul Mali Şube ekipleri savcılığın talimatı doğrultusunda 14 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyona ilişkin açıklamayı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapmış, açıklamada, Investco Holding yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtilmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"MASAK VE SPK RAPORLARINDA ADI GEÇEN İSİMLER."

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/293366 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri şüpheliler hakkında 16.09.2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir. Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen şüpheliler Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

13 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 isimle ilgili de sonuç dün akşam saatlerinde belli oldu.

13 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 6 kişi adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ekonomi gazetecisi Barış Esen, soruşturma kapsamında 4 gün gözaltında tutulan ünlü ekonomist Işık Ökte'nin serbest bırakılanlar arasında yer aldığını paylaştı.