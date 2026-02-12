Borsa İstanbul'da rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.000 puanı aşarak rekor kırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısına da yükselişle başlamıştı.

Günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 13.870,43 puana çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşmuştu.

Karahan "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" demişti.