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Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik

Yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Buna göre, Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Güncel
  • 30.12.2024 12:57
  • Giriş: 30.12.2024 12:57
  • Güncelleme: 30.12.2024 13:06
Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik
Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası, yılbaşı tatili sebebiyle 2 Ocak Perşembe, yarınki işlemlerin takası da 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul'da yarınki işlemlerin ardından yılbaşı tatili nedeniyle 1 Ocak'ta işlem yapılmayacak.

1 OCAK'TA FİZİKİ TESLİMAT İŞLEMLERİ YAPILAMAYACAK

Pay piyasalarında bugünkü işlemlerin takası 2 Ocak Perşembe, yarın tarihli işlemlerin takası ise 3 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise 1 Ocak'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 31 Aralık tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Ocak'ta yapılacak.

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