Borsa İstanbul'da 'usulsüzlük' iddiası: 12 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul’da 'manipülatif işlem' yaptıkları tespit edilen 12 kişi tutuklama; 1 kişi ise adli kontrol istemiyle adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Bu kapsamda 12 şüpheli tutuklama, 1 kişi ise adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.