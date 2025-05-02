Borsa İstanbul'da 'usulsüzlük' iddiası: 13 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Borsa İstanbul’da 'manipülatif işlem' yaptıkları tespit edilen 13 kişi adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BIST pay piyasasında işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine açılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlamasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından gözaltındakiler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı.