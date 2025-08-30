Borsa İstanbul'da yeni düzenlemeler: 1 Eylül'de başlıyor

Temmuz başından bu yana iki ayda yüzde 30 yükselen Borsa eylül ayına yeni düzenlemelerle gireceğini duyurdu. Borsa İstanbul son bir haftada endeks kurallarında ve devre kesici uygulamasında önemli değişiklikler yaptı.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Borsa İstanbul’dan 29 Ağustos Cuma akşamı yapılan duyuruda Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS)’nde yapılan değişiklikle sistemin bundan sonra yüzde 6 ve üzerindeki düşüşlerde devreye gireceği belirtildi. Daha önceki uygulamada gün içinde ilk seferde yüzde 5’lik düşüşte, ikinci aşamada da yüzde 7 ve üzeri düşüşte sistem devreye giriyordu.

Yapılan duyuruda EBDKS kapsamında emir girişlerine ve işlemlere ara verilen süre de yarıya indirilerek 20 dakikadan 10 dakikaya düşürüldü. Aynı şekilde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde uygulanan 30 dakikalık durdurma süresi 20 dakikaya indiriliyor.

Pay piyasasında Endekse Bağlı Devre Kesici’nin saat 17.00’den sonra devreye girmesi durumunda işlemlerin durdurularak kapanış seansı ile yeniden başlatılmasındaki süre de 17.30 olarak değiştirildi. Aynı şekilde Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da EBDK’nın 17.30’dan sonra devreye girmesi durumunda pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler VIOP_SUREKLİ_MZYD seansı ile 18.08’de yeniden başlayacak. Pay bazında devre kesici sonrasında emir toplama süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Borsa İstanbul’da 23 Mart’ta SPK tarafından uygulamaya alınan bazı tedbirler kapsamında getirilen açığa satış yasağı kaldırıldı. Açığa satışlarda 5 ay süren yasak 29 Ağustos’ta dolan sürenin uzatılmamasıyla birlikte kalkmış oldu.

Böylece BIST 50 endeksine dâhil hisse senetlerinde açığa satış yapılabilmesinin önü yeniden açıldı. Borsa İstanbul’un yaptığı değişikliklerden birisi de açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralının uygulanmasında esas alınan BIST 100 Endeksi’ndeki düşüş değerini de yüzde 3’ten yüzde 2’ye indirmesi oldu.

Borsada uzun bir yasaklanma dönemi sonrası 2025 itibarıyla BIST 50 endeksine dâhil hisseler için izin verilen açığa satış işlemlerinin ömrü yaklaşık 3 ay sürmüş ve 23 Mart’ta SPK tarafından uygulamaya alınan bazı tedbirler kapsamında yeniden yasaklanmıştı.

ENDEKSE DAHİL OLACAK HİSSELERİN SEÇİMİNDE YENİ KURALLAR

Borsa İstanbul’da son yıllarda özellikle BIST 100 endeksi kapsamındaki şirketlerde yaşanan önemli değişiklikler sonrası yönetim değişimleri sınırlayacak şekilde kural setini güncelledi.

Son yapılan düzenleme ile BIST 100 Endeksi dönemsel değerlemelerinde kullanılan günlük ortalama işlem hacmi ve düzeltilmiş fiyat verilerinde geriye doğru altı ay olan değerleme süresi geriye doğru 12 aya çıkarıldı.

Bu düzenleme sonrası endeks değerleme listesine girecek şirket sayılarındaki oynaklık azalacak ve halka arz edilen şirketlerin BIST 100 Endeksi’ne girebilmeleri için gereken süre de 12 aya çıkmış olacak.

Bunun yanı sıra dönemsel değerlemelerde kullanılan sıralanmış payların seçiminde kullanılan ve halen 95-105 olan alt ve üst sıralar 90-110 olarak değiştirilerek havuzun büyütülmesi sağlandı.

Ayrıca BIST 500 Endeksi, BIST TUM ve BIST TUM-100 endekslerinde Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören payların kapsamdan çıkarılması ve endekste yer alacak payların seçiminin Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar sıralamasıyla yapılması öngörüldü.

Buna bağlı olarak da QNB Bank ve Türkiye Kalkınma Bankası başta olmak üzere 17 hisse senedi endekslerden tamamen çıkarılmış oldu.

SPK'DA 6 AY ARADAN SONRA İLK HALKA ARZ

Öte yandan SPK da 6,5 aylık aranın ardından ilk pay halka arzına onay verdi. SPK tarafından yayımlanan 28 Ağustos 2025 tarihli bülteninde, bir şirketin halka arzına onay verildiği duyuruldu Böylece SPK, 2025 Şubat ayından beri ilk kez bir şirketin halka arzına onay verdi.