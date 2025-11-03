Borsa İstanbul'dan beş hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, beş hissenin paylarına kredili işlem yasağı ve açığa satış yasağı kararı verdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında şu hisselere 3 Aralık 2025 tarihine kadar işlem yasağı geldi:

Cem Zeytin, Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret, Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar, Lydia Holding ile MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar.

Açıklamalarda şöyle denildi: "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEMZY.E ve LYDHO.E payları, BURVA.E payları, TEKTU.E ve MMCAS.E paylarının 04/11/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/12/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir."