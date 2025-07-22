Borsa İstanbul'dan dört hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul, dört hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldı.

Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. olmak üzere dört hissenin paylarına bir ay kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PEKGY.E, TEKTU.E, DAGI.E ve GEREL.E payları 22/07/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/08/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.