Borsa İstanbul'dan uyarı: İşlemlerin takas tarihleri değişecek

Borsada bayramdan önce hisselerini nakde çevirmek isteyenlerin yarın işlemlerini yapmaları gerekiyor. Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri 20 Haziran Perşembe gününe kalacak.

Borsa İstanbul'da, bayram öncesi hisselerini nakde çevirmek isteyen yatırımcıların tatil nedeniyle yarın işlemlerini yapması gerekiyor.

Bayram tatili nedeniyle Borsa İstanbul'daki işlemlerin takas tarihleri değişecek. Buna göre, Borsa İstanbul'da, perşembe günü yapılan işlemlerin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Bayram tatili öncesinde nakde geçmek isteyen borsa yatırımcılarının işlemlerini yarın yapmaları gerekiyor.

TAHSİLAT ÖDEMELERİ 20 HAZİRAN'A KALABİLİR

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında işlemlerin takası "T+2"de, yani işlemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir hisse senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak.

Perşembe günü işlem yapan yatırımcının tahsilat ve ödemeleri ise 7 gün sonraya, 20 Haziran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem yapan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.