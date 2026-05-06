Borsa İstanbul'dan yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerindeki yükselişler ve genele yayılan alımların etkisiyle 15.021,82 puanı görerek rekor kırdı.

Nisan ayını rekorlarla kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi mayıs ayında da rekor tazelemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

Şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı. Bankacılık hisselerinden gelen tepki alımları da borsadaki yükselişte etkili oldu.

BIST 100 endeksi bugün önceki kapanışa göre yüzde 3,6 yükselişle 15.021,82 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks daha sonra 14.970 puanın üzerinde dengelendi.