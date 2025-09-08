Giriş / Abone Ol
BIST 100 endeksinde yüzde 2’lik değişim sonrası, pay piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı açıklandı. Borsa İstanbul’un duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı.

Ekonomi
  • 08.09.2025 10:24
  • Güncelleme: 08.09.2025 10:25
Kaynak: AA
Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım kuralı' kararı
Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

