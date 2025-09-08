Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım kuralı' kararı
BIST 100 endeksinde yüzde 2’lik değişim sonrası, pay piyasasında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı açıklandı. Borsa İstanbul’un duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlandı.
Kaynak: AA
