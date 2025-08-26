Borsa İstanbul endeks kurallarını güncelledi: Değişiklikler 27 Ağustos’ta yürürlükte

Borsa İstanbul'da piyasa değeri ağırlıklı pay endekslerine yönelik kural setinde güncellemeler yapıldı.

Borsa İstanbul AŞ, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinin Güncellenmesi Hakkında duyuru yaptı.

Duyuruya göre, pay endeksleri kural setleri, Borsa İstanbul Finansal Ölçütler Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilirken, piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişiklikler yansıtılarak, piyasa katılımcılarından gelen ve uygun bulunan talepler karşılanıyor. Bunlara ilişkin gerekli güncellemeler de yapılıyor.

Gelen görüşler de dikkate alınarak Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, kural setinin, Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören payların, BIST Pay Endeksleri kapsamından (BIST Tüm ve BIST 500 Endeksleri) çıkarılmasına karar verildi.

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST 500, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10, BIST Sürdürülebilirlik 25, BIST Temettü 25, BIST Katılım 30, BIST Katılım 50 ve BIST Katılım 100 endekslerinin dönemsel değerlemelerinde kullanılan "Günlük Ortalama İşlem Hacmi" ve "Düzeltilmiş Fiyat" verileri, payların pazarlar arası dağılımına ilişkin dönemsel değerlendirme çalışmasında kullanılan verilerle uyumlu hale getirilerek 6 aydan 12 aya çıkarıldı.

Ayrıca BIST 100 ve BIST Katılım 100 endekslerinin dönemsel değerlemelerinde, sıralanmış payların seçiminde kullanılan ve halen 95-105 olan alt ve üst sıraların 90-110 olarak değiştirilmesine karar verildi.

Uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar nedeniyle ise BIST Geri Alım Endeksi'nin kapsamının belirlenmesinde atıf yapılan Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ilgili İlke Kararı'nın yürürlükten kalkmış olması nedeniyle "3.29 BIST Geri Alım Endeksi" başlıklı bölümün güncellenmesi amaçlarıyla değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu değişiklikler 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren uygulamaya alınacak.