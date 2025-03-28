Borsa İstanbul toparlanamıyor: Bankacılık hisselerinde düşüşler hızlandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen operasyon Borsa İstanbul'da düşüş yaşanmasına devam ediyor. Borsa İstanbul'da günlük kayıp yüzde 1,6'ya ulaştı. Bankacılık sektörü hisselerinde ise düşüşler daha da derinleşti.

TEPKİ YÜKSELİŞLERİNİN DEVAMI GELMEDİ

Operasyon öncesi 10.813 puan olan BİST 100 endeksi, operasyon haberinin ardından 9.000 seviyesinin altını görmüş, ardından ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun hisse geri alımında kolaylık sağlamasının ardından dün 9800'e kadar tepki yükselişi yaşamıştı. Buna karşın yükselişin devamı gelmedi.

BANKACILIK HİSSELERİNDE KAYIPLAR YÜKSEK

Borsa İstanbul, bugün itibariyle sabah seansında yüzde 1.6'lık düşüşle 9460 seviyelerinden işlem görüyor. Bankacılık sektöründe ise düşüşler günlük yüzde 2'ye ulaşmış durumda.

An itibariyle, 19 Mart'ta İBB'ye düzenlenen operasyonla birlikte Borsa İstanbul'da düşüş yüzde 13 seviyesinde.

Bankacılık hisselerinde ise operasyonla birlikte düşüş yüzde 25 seviyelerinde kalmaya devam ediyor.