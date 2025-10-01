Borsa İstanbul'un eylül ayı performansı: En çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi eylül ayını yüzde 2,44 değer kaybıyla 11.012,12 puandan kapattı. Endeksteki düşüşe karşın bazı şirketler yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken, bazı hisseler ise ciddi kayıplar yaşadı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Eylül ayında yatırımcısına en fazla kazandıran hisse, Hedef Holding (HEDEF) oldu. Şirket hisseleri ay boyunca yüzde 174,86 oranında prim yaptı. Onu yüzde 140,41’lik yükselişle Kaplamin Ambalaj (KAPLM) ve yüzde 106,27’lik artışla Işıklar Enerji (IEYHO) izledi.

Listenin devamında sırasıyla Alkim Kağıt (ALKA) yüzde 77,00, Kiler Holding (KLRHO) yüzde 72,90, A.V.O.D. Gıda (AVOD) yüzde 64,67, Yeşil GYO (YGYO) yüzde 64,54, Temapol Polimer (TMPOL) yüzde 64,01, Gimat Mağazacılık (GMTAS) yüzde 60,92 ve Söktaş Tekstil (SKTAS) yüzde 58,69 yer aldı.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Eylül ayında yatırımcısına en çok kaybettiren hisse ise Link Bilgisayar (LINK) oldu. Şirket hisseleri yüzde 49,82 değer kaybı yaşadı. İkinci sırada yüzde 42,69 düşüşle QNB Bank (QNBTR), üçüncü sırada ise yüzde 41,94 kayıpla Investco Holding (INVES) yer aldı.

Ayrıca, Doğan Burda (DOBUR) yüzde 36,70, Verusatürk Girişim Sermayesi (VERTU) yüzde 32,05, Bin Ulaşım (BINBN) yüzde 30,55, Birlik Mensucat (BRMEN) yüzde 29,67, Batı Ege GYO (BEGYO) yüzde 29,50, Pamukova Elektrik (PAMEL) yüzde 28,06 ve Anel Elektrik (ANELE) yüzde 28,04 değer kaybeden diğer hisseler arasında öne çıktı.

GENEL GÖRÜNÜM

BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşe rağmen bazı şirketlerin rekor seviyede kazanç sağlaması dikkat çekti. Analistler, önümüzdeki dönemde küresel piyasalardaki gelişmelerin ve faiz kararlarının, borsanın yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.