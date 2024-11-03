Borsa liginin ekim ayında tek kazandıranı Galatasaray oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 1 yükselen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, ekim ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi geçen ay yüzde 9,9 azalış kaydetti.
Borsa İstanbul'da geçen ay düşüş eğilimi görülürken, spor hisselerinde de değer kayıpları öne çıktı.
Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 1 yükselen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları, ekim ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.
Lider Galatasaray, yeşil sahalarda taraftarını, borsada yatırımcısını sevindirdi.
Galatasaray, Onvo Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak Süper Lig tarihindeki 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaştı. Öte yandan Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Kulüp namağlup liderliğini sürdürdü.
Geçen ay yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 11,1, Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 12,9, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 15,2 kaybettirdi.